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Мінекономіки не виключає послаблення гривні на початку 2020 року

Мінекономіки не виключає послаблення гривні на початку 2020 року

Київ • УНН

 • 17681 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не виключає тимчасового послаблення курсу гривні на початку 2020 року. Відповідний документ був розміщений на сайті Мінекономіки, передає УНН.

“Упродовж І кварталу 2020 р. формування інфляційного тренду відбуватиметься, в першу чергу, під впливом сезонності на продовольчому ринку, а також можливого тимчасового послаблення гривні”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Мінекономіки допустило розслідування через подорожчання імпорту при укріпленні гривні.

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