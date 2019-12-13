Мінекономіки не виключає послаблення гривні на початку 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не виключає тимчасового послаблення курсу гривні на початку 2020 року. Відповідний документ був розміщений на сайті Мінекономіки, передає УНН.
“Упродовж І кварталу 2020 р. формування інфляційного тренду відбуватиметься, в першу чергу, під впливом сезонності на продовольчому ринку, а також можливого тимчасового послаблення гривні”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Мінекономіки допустило розслідування через подорожчання імпорту при укріпленні гривні.