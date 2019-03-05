Минагропрод: погода способствует успешной перезимовке озимых зерновых

На сегодня украинские аграрии имеют почти наибольшую площадь посевов за последние годы - 7,2 млн га, из которых 6,2 млн га приходятся на пшеницу.



"Этот показатель возможен благодаря погодным условиям, которые относительно других прошлых сезонов являются проблематичными. Именно перезимовка в последние годы была благоприятной, и этот год мы вообще оцениваем как благоприятный", - сказал он.



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Как сообщал УНН, по результатам января 2019 года экспорт продукции АПК составил 1,7 млрд долларов и продемонстрировал рост почти на 22,5%.





