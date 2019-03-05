Минагропрод: погода способствует успешной перезимовке озимых зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Погодные условия в Украине способствуют успешной перезимовке и нормальному развитию озимых зерновых культур, сев которых украинские аграрии начали в начале сентября. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, передает УНН.
На сегодня украинские аграрии имеют почти наибольшую площадь посевов за последние годы - 7,2 млн га, из которых 6,2 млн га приходятся на пшеницу.
"Этот показатель возможен благодаря погодным условиям, которые относительно других прошлых сезонов являются проблематичными. Именно перезимовка в последние годы была благоприятной, и этот год мы вообще оцениваем как благоприятный", - сказал он.
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Как сообщал УНН, по результатам января 2019 года экспорт продукции АПК составил 1,7 млрд долларов и продемонстрировал рост почти на 22,5%.