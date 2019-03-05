Мінагропрод: погода сприяє успішній перезимівлі озимих зернових

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Погодні умови в Україні сприяють успішній перезимівлі та нормальному розвитку озимих зернових культур, сівбу яких українські аграрії почали на початку вересня. Про це повідомив заступник міністра агарної політики і продовольства Володимир Топчій, передає УНН.

На сьогодні українські аграрії мають мало не найбільшу площу посівів за останні роки - 7,2 млн га, з яких 6,2 млн га припадають на пшеницю.

"Цей показник можливий завдяки погодним умовам, які стосовно інших минулих сезонів є проблематичними. Саме перезимівля в останні роки була сприятливою, і цей рік ми загалом оцінюємо як сприятливий", - сказав він.

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Як повідомляв УНН, за результатами січня 2019 року експорт продукції АПК склав 1,7 млрд доларів та продемонстрував зростання майже на 22,5%.


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