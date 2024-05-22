Минагрополитики презентовало законопроект О "государственном аграрном реестре"

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис башлык представил проект Закона Украины № 11063 "О государственном аграрном реестре". Об этом сообщило Минагрополитики Украины, передает УНН.

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Отмечается, что презентация законопроекта состоялась на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации.

В сообщении ведомства говорится о том, что законопроект разработан для усовершенствования механизма предоставления государственной поддержки агропроизводителям, в частности, через систему государственного аграрного реестра. Кроме того, документом урегулируется функционирование ДАР в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных электронных реестрах".

что предполагается проектом закона:

· расширение круга пользователей ДАР для оказания поддержки не только производителям сельскохозяйственной продукции, но и организациям водопользователей, субъектам агропромышленного комплекса, предприятиям отечественного машиностроения для агропромышленного комплекса;

· урегулирование правового статуса ДАР и источников его финансирования;

· обеспечение возможности формирования выдержек из государственного аграрного реестра;

· определение прав и обязанностей пользователей государственного аграрного реестра;

· обязательное использование данных ДАР при предоставлении государственной поддержки или за счет средств местных бюджетов, международной технической помощи, грантов в сельском хозяйстве или другой помощи;

· предоставление частичных гарантий по кредитным обязательствам малым и средним агропредпринимателям;

· страхование сельскохозяйственной продукции.

По словам башлыка, принятие закона будет способствовать использованию ДАР как эффективного инструмента для оказания прозрачной поддержки агропроизводителям. Пользователи для получения помощи смогут подать заявку в удобном автоматизированном режиме.

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