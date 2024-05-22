Мінагрополітики презентувало законопроєкт про "Державний аграрний реєстр"
Київ • УНН
Міністерство аграрної політики представило проект закону Про" державний аграрний Реєстр", спрямований на вдосконалення механізму надання державної підтримки сільгосптоваровиробникам через автоматизовану систему.
Заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик презентував проєкт Закону України № 11063 "Про Державний аграрний реєстр". Про це повідомило Мінагрополітики України, передає УНН.
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Зазначається, що презентація законопроєкту відбулася на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації.
У повідомленні відомства йдеться про те, що законопроєкт розроблений для удосконалення механізму надання державної підтримки агровиробникам, зокрема, через систему Державного аграрного реєстру. Крім того, документом врегульовується функціонування ДАР відповідно до вимог Закону України "Про публічні електронні реєстри".
Що передбачається проєктом закону:
· розширення кола користувачів ДАР для надання підтримки не лише виробникам сільськогосподарської продукції, а й організаціям водокористувачів, суб’єктам агропромислового комплексу, підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу;
· врегулювання правового статусу ДАР та джерел його фінансування;
· забезпечення можливості формування витягів з Державного аграрного реєстру;
· визначення прав та обов’язків користувачів Державного аграрного реєстру;
· обов’язкове використання даних ДАР при наданні державної підтримки або за рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги, грантів у сільському господарстві чи іншої допомоги;
· надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями малим і середнім агропідприємцям;
· страхування сільськогосподарської продукції.
За словами Башлика, ухвалення закону сприятиме використанню ДАР як ефективного інструменту для надання прозорої підтримки агровиробникам. Користувачі для отримання допомоги зможуть подати заявку в зручному автоматизованому режимі.
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