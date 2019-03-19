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Минагрополитики назвало стоимость весенней посевной в этом году

Киев • УНН

 • 13965 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Весенняя посевная кампания украинским аграриям в 2019 году будет стоить 134,2 миллиарда гривен. Об этом рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Владимир Топчий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Минагрополитики назвало стоимость весенней посевной в этом году

"У нас растет стоимость материально-технических ресурсов, которые используются, растут и другие расходы. Поэтому, в целом стоимость посевной компании (в 2019 году - ред.) с точки зрения ресурсов, которые будут использованы, оценивается на уровне около 134,2 миллиарда грн", - сказал Топчий.

По его словам, из общей суммы около 120 миллиардов гривен - это средства, которые имеют наши сельхозпроизводители и аграрии.

Около 15 миллиардов гривен - это тот ресурс, который был крайне необходим, чтобы обеспечить потребности в полном объеме. Из них около 10 млрд гривен, которые открываются за счет банковских кредитов, и еще около 5 миллиардов гривен, которые покрываются за счет коммерческих структур.

Также он отметил, что минеральные удобрения вышли на первую позицию и занимают в общей структуре расходов фактически 31%.

Напомним, погодные условия в Украине способствуют успешной перезимовке и нормальному развитию озимых зерновых культур, сев которых украинские аграрии начали в начале сентября.

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