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Мінагрополітики назвало вартість цьогорічної весняної посівної

Київ • УНН

 • 13965 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Весняна посівна кампанія українським аграріям у 2019 році коштуватиме 134,2 мільярда гривень. Про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Володимир Топчій під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

Мінагрополітики назвало вартість цьогорічної весняної посівної

"У нас зростає вартість матеріально-технічних ресурсів, які використовуються, зростають й інші видатки. Тому, загалом вартість посівної компанії (у 2019 році – ред.) з точки зору ресурсів, які будуть використані, оцінюється на рівні близько 134,2 мільярда грн", - сказав Топчій.

За його словами, із загальної суми близько 120 мільярдів гривень - це кошти, які мають наші сільгоспвиробники та аграрії.

Близько 15 мільярдів гривень - це той ресурс, який був вкрай необхідним, щоб забезпечити потреби у повному обсязі. З них близько 10 мільярдів гривень, які відкриваються коштом банківських кредитів, і ще близько 5 мільярдів гривень, які покриваються коштом комерційних структур.

Також, він зазначив, що мінеральні добрива вийшли на першу позицію та займають у загальній структурі витрат фактично 31%.

Нагадаємо, погодні умови в Україні сприяють успішній перезимівлі та нормальному розвитку озимих зернових культур, сівбу яких українські аграрії почали на початку вересня.

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