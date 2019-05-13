Миллионная сделка: облэнерго Суркисов "засветилось" в журналистском расследовании
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В начале мая 2019 года ПАО "Львовоблэнерго" подписало 16 договоров с ООО "Захиденергоспецмонтаж" на переоснащение электросетей на общую сумму более 9,8 млн грн, передает УНН со ссылкой на данные аналитического портала Сlarity-project.
По данным ресурса "Наши деньги. Львов", все договоры подписаные без проведения конкурсных процедур, хотя сумма каждого колеблется от 0,38 млн грн до 1,3 млн грн.
Договорной ценой совокупно предусмотрено получение подрядчиком прибыли на уровне 450 тыс. грн.
По данным аналитического портала Сlarity-project, ООО "Захиденергоспецмонтаж" входит в десятку подрядчиков облэнерго по сумме заказов в последние годы. В период с декабря 2016 года по май 2019 года, "Львовоблэнерго" подписало с обществом 137 договоров на почти 73,6 млн грн. Все - без проведения конкурсных процедур, пишет "Наши деньги. Львов".
Согласно реестру You Control, учредителями "Захиденергоспецмонтаж" являются лица по имени Елена Ливадова и Елена Козак.
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В свою очередь, учредителями "Львовоблэнерго" является 76 юридических и 8 тыс. 365 физических лиц. Владельцами крупных пакетов акций (более 5%, - ред.) ПАО есть 5 кипрских компаний:
Керелио Коммершиал Лимитед (Kerelio Commercial Limited),
Лекс Перфекта Лимитед (Lex Perfecta Limited),
Маргароза Коммершиал Лимитед (Margaroza Commercial Limited),
"Миосария Коммершал ЛТД",
"Зокатини Энтерпрайзис ЛТД".
Последние же, по данным СМИ, принадлежит братьям Игорю и Григорию Суркису.
Напомним, как писал УНН, сегодня фамилии Суркисов фигурируют в уголовном производстве НАБУ относительно коррупционных схем на энергетическом рынке Украины. Речь о сделке компании "Энергосети", которой ряд облэнерго противозаконно передали права требования долгов.
Бывшего директора "энергосети" Дмитрия Крючкова СМИ называют человеком Суркисов. Облэнерго, которым "сотрудничал" Крючков также принадлежали Суркису.
К тому же, по данным журналистов "Схем", свозили средства, вырученные в результате коррупционных схем "Энергосети", в том числе и в офис братьев Суркисов. Такой вывод можно сделать на основании опубликованных журналистами записей телефонных разговоров между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами.