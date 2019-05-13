Мільйонна оборудка: обленерго Суркісів знову “засвітилось” у журналістському розслідуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На початку травня 2019 року ПАТ “Львівобленерго” підписало 16 договорів з ТОВ “Західенергоспецмонтаж” на переоснащення електромереж на загальну суму понад 9,8 млн грн, передає УНН із посиланням на дані аналітичного порталу Сlarity-project.
За даними ресурсу “Наші гроші. Львів”, усі договори підписано без проведення конкурсних процедур, хоч сума кожного коливається від 0,38 млн грн до 1,3 млн грн.
Договірною ціною сукупно передбачено отримання підрядником прибутку на рівні 450 тис. грн.
За даними аналітичного порталу Сlarity-project, ТОВ “Західенергоспецмонтаж” входить в десятку підрядників обленерго за сумою замовлень протягом останніх років. У період із грудня 2016 року по травень 2019 року, “Львівобленерго” підписало з товариством 137 договорів на майже 73,6 млн грн. Усі — без проведення конкурсних процедур, пише “Наші гроші. Львів”.
Відповідно до реєстру You Control, засновниками “Західенергоспецмонтаж” є особи на ім’я Олена Лівадова та Олена Козак.
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У свою чергу, засновниками “Львівобленерго” є 76 юридичних та 8 тис. 365 фізичних осіб. Власниками великих пакетів акцій (більше 5%, — ред.) ПАТ є 5 кіпрських компаній:
Кереліо Коммершіал Лімітед (Kerelio Commercial Limited),
Лекс Перфекта Лімітед (Lex Perfecta Limited),
Маргароза Коммершіал Лімітед (Margaroza Commercial Limited),
“Міосарія Коммершал ЛТД”,
“Зокатіні Ентерпрайзис ЛТД”.
Останні ж, за даними ЗМІ, належить братам Ігорю та Григорію Суркісам.
Нагадаємо, як писав УНН, сьогодні прізвища Суркісів фігурують у кримінальному проваджені НАБУ щодо корупційних схем на енергетичному ринку України. Мова про оборудку компанії “Енергомережа”, якій низка обленерго протизаконно передали права на вимогу боргів.
Колишнього директора “Енергомережі” Дмитра Крючкова ЗМІ називають людиною Суркісів. Обленерго, з якими “співпрацював” Крючков також належали Суркісам.
До того ж, за даними журналістів “Схем”, звозили кошти, виручені у результаті корупційних схем “Енергомережі”, у тому числі і в офіс братів Суркісів. Такий висновок можна зробити на підставі опублікованих журналістами записів телефонних розмов між Крючковим, Кононенком, Суркісами та іншими особами.