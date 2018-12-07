АМКУ оштрафував обленерго Суркісів на майже 15 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ПАТ "Запоріжжяобленерго" на 14,9 млн грн за зловживання монопольним становищем. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова АМКУ Юрій Терентьєв, передає УНН.
“Оштрафовано публічне акціонерне товариство „Запоріжжяобленерго“ на загальну суму 14 млн 900 тис. грн за вчинення двох порушень (13 млн грн та 1 млн 900 тис. грн відповідно), передбачених пунктом 4 статті 50, пунктом 5 частини другої статті 13 та пунктом 2 статті 50 Закону України „Про захист економічної конкуренції“, у вигляді невиконання рішення органів Антимонопольного комітету України та зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами шляхом повної відмови від реалізації товару за відсутності альтернативних джерел придбання”, — написав Терентьєв.
Додамо, що за даними аналітичного порталу YouControl, ПАТ “Запоріжжяобленерго” входить до так званої “Групи братів Суркісів”.
Крім того, за даними YouControl, за останні три роки ПАТ “Запоріжжяобленерго” фігурувало у 49 кримінальних судових справах.
Всього у компанії майже 3 тис. судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.
Нагадаємо, на махінаціях з боргами обленерго, мажоритарієм яких є держава, брати Ігор і Григорій Суркіси могли заробити сотні мільйонів гривень. Йдеться про приблизно 679 млн грн, пише “Новое время”.
Окрім того, детективи Бюро у судах довели незаконність угод “Енергомережі” про купівлю боргів обленерго (“Запоріжжяобленерго” у тому числі — ред.) та домоглися визнання їх недійсними.
Зауважимо, що директору компанії “Енергомережа” Дмитру Крючкову САП повідомила про підозру. Він на разі перебуває у Німеччині, де очікує екстрадиції до України.
Додамо, що в рамках згаданої кримінальної справи НАБУ, брати Суркіси викликалися на допити. Інформації стосовно вручення їм підозр бюро на разі ще не повідомляло.