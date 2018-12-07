АМКУ оштрафовал облэнерго Суркисов на почти 15 млн грн

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 84618 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 190351 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 147273 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 212225 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 256509 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 215103 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 247415 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208511 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 490347 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241596 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
5.4м/с
80%
Популярные новости

Самое горячее на Покровском направлении: за сутки на фронте произошло 135 боестолкновений

6 апреля, 19:35 • 8052 просмотра

Иран привел вооруженные силы в боевую готовность из-за угрозы атаки США - Reuters

6 апреля, 19:57 • 5804 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 4906 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 7398 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 10398 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 268421 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 244140 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 329609 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 490347 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 581551 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 34327 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 212226 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 80329 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76670 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 82167 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

АМКУ оштрафовал облэнерго Суркисов на почти 15 млн грн

Киев • УНН

 • 11594 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО "Запорожьеоблэнерго" на 14,9 млн грн за злоупотребление монопольным положением. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель АМКУ Юрий Терентьев, передает УНН.

АМКУ оштрафовал облэнерго Суркисов на почти 15 млн грн

"Оштрафовано публичное акционерное общество "Запорожьеоблэнерго" на общую сумму 14 млн 900 тыс. грн за совершение двух нарушений (13 млн грн и 1 млн 900 тыс. грн соответственно), предусмотренных пунктом 4 статьи 50, пунктом 5 части второй статьи 13 и пунктом 2 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде невыполнения решения органов Антимонопольного комитета Украины и злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке передачи электрической энергии местными (локальными) электрическими сетями путем полного отказа от реализации товара при отсутствии альтернативных источников приобретения", - написал Терентьев.

Добавим, что по данным аналитического портала YouControl, ПАО "Запорожьеоблэнерго" входит в так называемую "Группу братьев Суркисов".

Кроме того, по данным YouControl, за последние три года ПАО "Запорожьеоблэнерго" фигурировало в 49 уголовных судебных делах.

Всего в компании почти 3 тыс. судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.

Напомним, в махинациях с долгами облэнерго, мажоритарием которых является государство, братья Игорь и Григорий Суркисы могли заработать сотни миллионов гривен. Речь идет о примерно 679 млн грн, пишет "Новое время".

Кроме того, детективы Бюро в судах доказали незаконность сделок "Энергосети" о покупке долгов облэнерго ("Запорожьеоблэнерго" в том числе - ред.) и добились признания их недействительными.

Отметим, что директору компании "Энергосети" Дмитрию Крючкову САП сообщила о подозрении. Он на данный момент находится в Германии, где ожидает экстрадиции в Украину.

Добавим, что в рамках данного уголовного дела НАБУ, братья Суркисы вызывались на допросы. Информации о вручении им подозрений бюро на данный еще не сообщало.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.86
Bitcoin
$76,986.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,051.91
Ethereum
$1,554.40