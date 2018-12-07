АМКУ оштрафовал облэнерго Суркисов на почти 15 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ПАО "Запорожьеоблэнерго" на 14,9 млн грн за злоупотребление монопольным положением. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель АМКУ Юрий Терентьев, передает УНН.
"Оштрафовано публичное акционерное общество "Запорожьеоблэнерго" на общую сумму 14 млн 900 тыс. грн за совершение двух нарушений (13 млн грн и 1 млн 900 тыс. грн соответственно), предусмотренных пунктом 4 статьи 50, пунктом 5 части второй статьи 13 и пунктом 2 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде невыполнения решения органов Антимонопольного комитета Украины и злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке передачи электрической энергии местными (локальными) электрическими сетями путем полного отказа от реализации товара при отсутствии альтернативных источников приобретения", - написал Терентьев.
Добавим, что по данным аналитического портала YouControl, ПАО "Запорожьеоблэнерго" входит в так называемую "Группу братьев Суркисов".
Кроме того, по данным YouControl, за последние три года ПАО "Запорожьеоблэнерго" фигурировало в 49 уголовных судебных делах.
Всего в компании почти 3 тыс. судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.
Напомним, в махинациях с долгами облэнерго, мажоритарием которых является государство, братья Игорь и Григорий Суркисы могли заработать сотни миллионов гривен. Речь идет о примерно 679 млн грн, пишет "Новое время".
Кроме того, детективы Бюро в судах доказали незаконность сделок "Энергосети" о покупке долгов облэнерго ("Запорожьеоблэнерго" в том числе - ред.) и добились признания их недействительными.
Отметим, что директору компании "Энергосети" Дмитрию Крючкову САП сообщила о подозрении. Он на данный момент находится в Германии, где ожидает экстрадиции в Украину.
Добавим, что в рамках данного уголовного дела НАБУ, братья Суркисы вызывались на допросы. Информации о вручении им подозрений бюро на данный еще не сообщало.