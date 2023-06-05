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Миллиардные убытки и тысячи уголовных производств: Украина отмечает Всемирный день охраны природы

Киев • УНН

 • 301061 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. По данным Офиса генерального прокурора Украина встречает Всемирный день охраны окружающей природной среды с тысячами начатых уголовных производств в этой сфере, сотнями военных преступлений, разоблаченными фактами экоцида и миллиардными убытками, пишет УНН.

Миллиардные убытки и тысячи уголовных производств: Украина отмечает Всемирный день охраны природы

Детали

По инициативе ООН Всемирный день охраны окружающей природной среды отмечается ежегодно 5 июня. россия совершает военные преступления против окружающей среды с первых дней полномасштабного вторжения на территорию Украины, которые сразу начали фиксироваться Специализированными экологическими прокуратурами Офиса Генерального прокурора и областными прокуратурами. Отмечается, что последствия российской агрессии для окружающей среды Украины катастрофические.

Цитата

"Общая сумма ущерба в результате действий государства-агрессора составляет 1970 млрд грн. Площадь загрязненной территории взрывоопасными предметами – 174 тыс кв м. По этому показателю Украина первая в мире. 2 млн га лесов и 20% природоохранных территорий пострадали в результате загрязнения, пожаров и минирований. Кроме того, угрозу ядерной и радиационной безопасности страны. 35 дней Чернобыльская АЭС и Зона отчуждения находились под российской оккупацией. Сумма прямых убытков, причиненных оккупацией Зоны отчуждения – 3,2 млрд грн", - говорится в отчете Офиса генерального прокурора.

Крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС и Южно-Украинская АЭС подвергались обстрелам со стороны армии рф. Запорожская станция с марта 2022 года остается в оккупации.

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В результате ракетных атак на энергосистемы Украины впервые в истории произошло аварийное отключение всех четырех украинских атомных электростанций. Сейчас расследуется 190 уголовных производств по военным преступлениям против окружающей среды. Сообщено о подозрении 16 фигурантам, информирует ведомство.

Направлены в суд обвинительные акты в отношении 10 человек. Осуждены 2 человека. Это первый приговор в Украине за военные преступления против окружающей среды.

В деле захвата сооружений Каховской ГЭС и подрыва дамбы Северо-Крымского канала в Херсонской области в мае 2023 года суд вынес приговор двум военнослужащим вооруженных сил рф. Они признаны виновными в нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Осужденным назначено наказание – по 12 лет лишения свободы. Также удовлетворен иск о взыскании с виновных 1,5 млрд грн нанесенного ущерба.

Из общего количества производств 11 – по фактам совершения экоцида на территории Украины. Речь идет о массовом уничтожении растительного или животного мира, отравлении атмосферы или водных ресурсов, а также совершении других действий, которые могут повлечь экологическую катастрофу.

В сверхтяжелых для государства условиях не прекращаются попытки хищения леса, полезных ископаемых, загрязнения и засорения окружающей среды, в том числе в промышленных масштабах, отчитался Офис генерального прокурора. В течение 2023 года зарегистрировано более 3200 уголовных правонарушений в сфере охраны окружающей природной среды. Направлено в суд 1044 обвинительных акта. Из них 54 – по фактам коррупционных преступлений, 12 – по организованным преступным группам.

Впервые в истории независимой Украины прокуроры СЭП Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт по факту совершения экоцида (ст. 441 УК Украины). 

В уголовно-правовой сфере в законченных в этом году уголовных производствах установлено более 750 млн грн ущерба окружающей среде. Во время досудебного расследования возмещено 64 млн грн. По ходатайствам прокуроров наложен арест на имущество на сумму 660 млн грн. Прокуроры заявили иски в уголовных производствах на сумму 570 млн грн.

Отдельное направление работы экологических прокуроров – защита государственных интересов вне уголовно-правовых средств. В 2023 году прокуроры предъявили 462 иска в экологической сфере на более 15 млрд грн. Сейчас 313 исков удовлетворены и добровольно возмещено ответчиками 6 млрд грн. Выполнено судебных решений на 2,3 млрд грн.

Судебные решения на сумму 1 млрд грн отменены по заявлениям прокуроров. 36 тыс га земель природоохранного назначения возвращено государству. На сумму 688 млн грн предупреждено выбытие имущества, говорится в отчете.

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