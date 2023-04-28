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В Україні вперше судитимуть за екоцид

В Україні вперше судитимуть за екоцид

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Уперше в Україні судитимуть за екоцид – двох службовців підприємства обвинувачують в отруєнні водних ресурсів промисловими скидами, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Цитата

"Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора скерували до суду перший за часи історії незалежної України обвинувальний акт за фактом вчинення екоциду (ст. 441 КК України)", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Протиправні дії інкримінуються двом відповідальним особам великого приватного підприємства у Хмельницькій області, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції.

До правоохоронних органів надходили численні скарги громадськості щодо масової загибелі рослинного і тваринного світу у річці, яка є притокою річки Случ. Водний об’єкт розташовується у межах Хмельницької та Житомирської областей.

Слідством встановлено, що начальник та майстер підрозділу тепловодопостачання госптовариства з жовтня 2017-го по січень 2021 року не забезпечили якісне та комплексне очищення промислових стоків підприємства від забруднюючих речовин.

У процесі виробництва, вказують в ОГП, вони систематично умисно здійснювали скиди забруднених зворотних вод у річку, у тому числі з перевищенням змісту гранично допустимої концентрації забруднюючих токсичних речовин.

Унаслідок цих дій на ділянці близько 4 км від місця скиду зворотних вод повне знищення живих організмів донної фауни.

На момент проведення інженерно-екологічної експертизи стан вод у річці визначено як «дуже брудні». Через забруднення води хімічними речовинами зникла річкова флора і фауна. Зруйновано гідроекосистему.

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