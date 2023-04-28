В Україні вперше судитимуть за екоцид
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Уперше в Україні судитимуть за екоцид – двох службовців підприємства обвинувачують в отруєнні водних ресурсів промисловими скидами, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.
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"Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора скерували до суду перший за часи історії незалежної України обвинувальний акт за фактом вчинення екоциду (ст. 441 КК України)", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Протиправні дії інкримінуються двом відповідальним особам великого приватного підприємства у Хмельницькій області, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції.
До правоохоронних органів надходили численні скарги громадськості щодо масової загибелі рослинного і тваринного світу у річці, яка є притокою річки Случ. Водний об’єкт розташовується у межах Хмельницької та Житомирської областей.
Слідством встановлено, що начальник та майстер підрозділу тепловодопостачання госптовариства з жовтня 2017-го по січень 2021 року не забезпечили якісне та комплексне очищення промислових стоків підприємства від забруднюючих речовин.
У процесі виробництва, вказують в ОГП, вони систематично умисно здійснювали скиди забруднених зворотних вод у річку, у тому числі з перевищенням змісту гранично допустимої концентрації забруднюючих токсичних речовин.
Унаслідок цих дій на ділянці близько 4 км від місця скиду зворотних вод повне знищення живих організмів донної фауни.
На момент проведення інженерно-екологічної експертизи стан вод у річці визначено як «дуже брудні». Через забруднення води хімічними речовинами зникла річкова флора і фауна. Зруйновано гідроекосистему.
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