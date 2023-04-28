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В Украине впервые будут судить за экоцид

В Украине впервые будут судить за экоцид

Киев • УНН

 • 386979 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Впервые в Украине будут судить за экоцид – двух служащих предприятия обвиняют в отравлении водных ресурсов промышленными сбросами, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Цитата

"Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора направили в суд первый за время истории независимой Украины обвинительный акт по факту совершения экоцида (ст. 441 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Противоправные действия инкриминируются двум ответственным лицам крупного частного предприятия в Хмельницкой области, которое занимается изготовлением картонно-бумажной продукции.

В правоохранительные органы поступали многочисленные жалобы общественности относительно массовой гибели растительного и животного мира в реке, которая является притоком реки Случь. Водный объект располагается в пределах Хмельницкой и Житомирской областей.

Следствием установлено, что начальник и мастер подразделения тепловодоснабжения хозобщества с октября 2017-го по январь 2021 года не обеспечили качественную и комплексную очистку промышленных стоков предприятия от загрязняющих веществ.

В процессе производства, указывают в ОГП, они систематически умышленно осуществляли сбросы загрязненных сточных вод в реку, в том числе с превышением содержания предельно допустимой концентрации загрязняющих токсичных веществ.

В результате этих действий на участке около 4 км от места сброса сточных вод произошло полное уничтожение живых организмов донной фауны.

На момент проведения инженерно-экологической экспертизы состояние вод в реке определено как «очень грязные». Из-за загрязнения воды химическими веществами исчезла речная флора и фауна. Разрушена гидроэкосистема.

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