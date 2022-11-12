РосЗМІ показали кадри підриву мосту на Каховській ГЕС

Деталі

У момент відео потрапив яскравий спалах та сильний вибух.

Відео перепостив у тому числі радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram.

"Так і виглядало їхнє "героїчне перегрупування". Втеча та підрив мостів. Щоб не наздогнали", - зауважив Геращенко.

Доповнення

Супутникові знімки Maxar зафіксували значні руйнування Новокаховської дамби.