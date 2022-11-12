РосЗМІ показали кадри підриву мосту на Каховській ГЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. РосЗМІ публікують відео, на якому, як стверджується, зафіксовано підрив мосту через Каховську ГЕС, пише УНН.
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У момент відео потрапив яскравий спалах та сильний вибух.
Відео перепостив у тому числі радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram.
"Так і виглядало їхнє "героїчне перегрупування". Втеча та підрив мостів. Щоб не наздогнали", - зауважив Геращенко.
Доповнення
Супутникові знімки Maxar зафіксували значні руйнування Новокаховської дамби.