РосСМИ показали кадры подрыва моста на Каховской ГЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. РосСМИ публикуют видео, на котором, как утверждается, зафиксирован подрыв моста через Каховскую ГЭС, пишет УНН.
Детали
В момент видео попала яркая вспышка и сильный взрыв.
Видео перепостил в том числе советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.
"Так и выглядела их "героическая перегруппировка". Побег и подрыв мостов. Чтобы не догнали", - отметил Геращенко.
Дополнение
Спутниковые снимки Maxar зафиксировали значительные разрушения Новокаховской дамбы.