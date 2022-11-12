РосСМИ показали кадры подрыва моста на Каховской ГЭС

Детали

В момент видео попала яркая вспышка и сильный взрыв.

Видео перепостил в том числе советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

"Так и выглядела их "героическая перегруппировка". Побег и подрыв мостов. Чтобы не догнали", - отметил Геращенко.

Дополнение

Спутниковые снимки Maxar зафиксировали значительные разрушения Новокаховской дамбы.