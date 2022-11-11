Супутникові знімки Maxar зафіксували значні руйнування Новокаховської дамби

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Maxar повідомила, що знімки, зроблені у п'ятницю, показали, що кілька мостів через річку Дніпро також було пошкоджено.

«Знімки із супутника сьогодні вранці… показують значні нові пошкодження кількох мостів та Новокаховської греблі внаслідок відступу росіян із Херсона через річку Дніпро», - йдеться у заяві Maxar.

Ділянки північної частини греблі та шлюзових воріт були «навмисно зруйновані».

Додамо

Обидві сторони неодноразово звинувачували одна одну у плануванні підриву дамби, що призвело б до затоплення більшої частини території вниз за течією і, ймовірно, викликало б серйозні руйнації навколо Херсона.