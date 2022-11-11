Спутниковые снимки Maxar зафиксировали значительные разрушения Новокаховской дамбы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Выявлены значительные новые повреждения Новокаховской дамбы, сообщила в пятницу американская компания спутниковых изображений Maxar, передает УНН.
Детали
Maxar сообщила, что снимки, сделанные в пятницу, показали, что несколько мостов через реку Днепр также были повреждены.
«Снимки со спутника сегодня утром… показывают значительные новые повреждения нескольких мостов и Новокаховской плотины в результате отступления россиян из Херсона через реку Днепр», - говорится в заявлении Maxar.
Участки северной части плотины и шлюзовых ворот были «намеренно разрушены».
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Обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в планировании подрыва дамбы, что привело бы к затоплению большей части территории вниз по течению и, вероятно, вызвало бы серьезные разрушения вокруг Херсона.