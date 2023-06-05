Мільярдні збитки та тисячі кримінальних проваджень: Україна відзначає Всесвітній день охорони природи

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За ініціативи ООН Всесвітній день охорони навколишнього природного середовища відзначається щорічно 5 червня. росія вчиняє воєнні злочини проти довкілля з перших днів повномасштабного вторгнення на територію України, які одразу почали фіксуватись Спеціалізованими екологічними прокуратурами Офісу Генерального прокурора та обласними прокуратурами. Зазначається, що наслідки російської агресії для довкілля України катастрофічні.

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"Загальна сума збитків внаслідок дій держави-агресора становить 1970 млрд грн. Площа забрудненої території вибухонебезпечними предметами – 174 тис кв м. За цим показником Україна перша в світі. 2 млн га лісів та 20% природоохоронних територій постраждали внаслідок забруднення, пожеж та мінувань. Крім того, загрозу ядерній та радіаційній безпеці країни. 35 днів Чорнобильська АЕС та Зона відчуження перебували під російською окупацією. Сума прямих збитків, завданих окупацією Зони відчуження – 3,2 млрд грн", - йдеться в звіті Офісу генерального прокурора.

Найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС та Південноукраїнська АЕС зазнавали обстрілів з боку армії рф. Запорізька станція з березня 2022 року залишається в окупації.

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Внаслідок ракетних атак на енергосистеми України вперше в історії відбулося аварійне відключення усіх чотирьох українських атомних електростанцій. Наразі розслідується 190 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів проти довкілля. Повідомлено про підозру 16 фігурантам, інформує відомство.

Скеровано до суду обвинувальні акти стосовно 10 осіб. Засуджено 2 особи. Це перший вирок в Україні за воєнні злочини проти довкілля.

У справі захоплення споруд Каховської ГЕС та підриву дамби Північно-Кримського каналу в Херсонській області у травні 2023 року суд ухвалив вирок двом військовослужбовцям збройних сил рф. Їх визнано винними у порушенні законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України). Засудженим призначено покарання – по 12 років позбавлення волі. Також задоволено позов про стягнення з винних 1,5 млрд грн завданих збитків.

Із загальної кількості проваджень 11 – за фактами вчинення екоциду на території України. Мова йде про масове знищення рослинного або тваринного світу, отруєння атмосфери або водних ресурсів, а також вчинення інших дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу.

У надважких для держави умовах не припиняються спроби розкрадання лісу, корисних копалин, забруднення і засмічення довкілля, у тому числі в промислових масштабах, відзвітував Офіс генерального прокурора. Упродовж 2023 року зареєстровано понад 3200 кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища. Скеровано до суду 1044 обвинувальних актів. З них 54 – за фактами корупційних злочинів, 12 – щодо організованих злочинних груп.

Уперше в історії незалежної України прокурори СЕП Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт за фактом вчинення екоциду (ст. 441 КК України).

У кримінально-правовій сфері у закінчених цьогоріч кримінальних провадженнях встановлено понад 750 млн грн шкоди довкіллю. Під час досудового розслідування відшкодовано 64 млн грн. За клопотаннями прокурорів накладено арешт на майно на суму 660 млн грн. Прокурори заявили позови у кримінальних провадженнях на суму 570 млн грн.

Окремий напрям роботи екологічних прокурорів – захист державних інтересів поза кримінально-правовими засобами. У 2023 році прокурори пред’явили 462 позови в екологічній сфері на понад 15 млрд грн. Наразі 313 позовів задоволено та добровільно відшкодовано відповідачами 6 млрд грн. Виконано судових рішень на 2,3 млрд грн.

Судові рішення на суму 1 млрд грн скасовано за заявами прокурорів. 36 тис га земель природоохоронного призначення повернуто державі. На суму 688 млн грн попереджено вибуття майна, йдеться в звіті.

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