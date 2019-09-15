Милованов прокомментировал систему прогнозирования развития экономики

“Макроэкономический прогноз на сегодня в министерстве экономики разрабатывается один раз в год, а потом иногда при необходимости — это не правильно. Мы должны постоянно прогнозировать развитие экономики, и прогнозировать его не только на какой-то период, а системно на несколько лет как минимум”, — сказал Милованов.

По его словам, рост экономики рассчитывается двумя путями, первый номинально в гривнах, а второй реально в том, что человек может купить, сколько товаров на самом деле производится, сколько услуг производится.

“Поэтому, когда мы говорим об экономическом росте, то мы говорим о реальном экономический рост”, — добавил он.

Напомним, в течение следующих двух недель Кабинет министров Украины подаст в парламент Программу деятельности правительства.