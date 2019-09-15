Мілованов прокоментував систему прогнозування розвитку економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Прогнозування розвитку економіки на певний період — це не правильний підхід, потрібно робити це систематично. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Мілованов під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Макроекономічний прогноз на сьогодні в міністерстві економіки розробляється один раз на рік, а потім інколи за потреби — це не правильно. Ми маємо постійно прогнозувати розвиток економіки, і прогнозувати його не тільки на якийсь період, а системно на кілька років як мінімум”, — сказав Мілованов.
За його словами, зростання економіки вираховується двома шляхами, перший номінально в гривнях, а другий реально в тому, що людина може купити, скільки товарів насправді виробляється, скільки послуг виробляється.
“Тому, коли ми кажемо про економічне зростання, то ми кажемо про реальне економічне зростання”, — додав він.
Нагадаємо, протягом наступних двох тижнів Кабінет міністрів України подасть до парламенту Програму діяльності уряду.