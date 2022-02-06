Миколенко и Зинченко помогли двум клубам выйти в 1/8 финала Кубка Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В рамках 1/16 финала Кубка Англии “Эвертон” защитника сборной Украины Виталия Миколенко на своем поле встречался с коллегами по Премьер-лиге с “Брентфордом”, а “Манчестер Сити” Александра Зинченко принимал “Фулхэм” с Чемпионшипа, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Миколенко появился на поле в стартовом составе и отыграл до 73-й минуты встречи, которая закончилась победой его команды со счетом 4:1.
Зинченко вышел на замену на 67-й минуте и помог “Горожанам” обыграть соперника так же— 4:1.
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