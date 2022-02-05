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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 61738 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Український атлет став призером змагань у Чехії

Український атлет став призером змагань у Чехії

Київ • УНН

 • 21379 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Український легкоатлет, який спеціалізується в бігу, Данило Даниленко став призером змагань у чеській Остраві, інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.

Деталі

Після перемоги з особистим рекордом (47,07 с) на командному чемпіонаті України в приміщенні, Даниленко отримав чудову нагоду ще поліпшити свій "РВ" – вже в міжнародній компанії на змаганнях срібної серії Світового легкоатлетичного туру в приміщенні в Остраві.

Наш земляк змагався за перше місце між шведом Карлом Бенґстрьомом і голландцем Льємарвіном Боневачією. У фіналі А на заключному колі дистанції 400 метрів українець почав підтягуватися до першої трійки й біля фінішу зміг на тисячні долі секунди залишити Боневачію позаду і ще чотири десяті аби встановити особистий рекорду – 46,67 с. Бенґстрьом переміг (46,42 с), проте ще кращий час продемонстрував італієць Едоардо Скотті за кілька хвилин до цього у фіналі В (46,41 с).

Нагадаємо

Колишній нападник "Динамо" та "Карпат" перейшов в клуб іспанської Прімери. 

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