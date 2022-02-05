Украинский атлет стал призёром соревнований в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Украинский легкоатлет, специализирующийся в беге, Даниил Даниленко стал призёром соревнований в чешской Остраве, информирует УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Детали
После победы с личным рекордом (47,07 с) на командном чемпионате Украины в помещении, Даниленко получил прекрасную возможность ещё улучшить свой "РО" - уже в международной компании на соревнованиях серебряной серии Мирового легкоатлетического тура в помещении в Остраве.
Наш земляк боролся за первое место между шведом Карлом Бенгстремом и голландцем Лемарвином Боневачией. В финале А на заключительном круге дистанции 400 метров украинец начал подтягиваться к первой тройке и у финиша смог на тысячные доли секунды оставить Боневачию позади и ещё четыре десятые достичь личного рекорда - 46,67 с. Бенгстрем победил (46,42 с), однако лучшее время продемонстрировал итальянец Эдоардо Скотти за несколько минут до этого в финале В (46,41 с).
Напомним
Бывший нападающий "Динамо" и "Карпат" перешёл в клуб к испанской "Примере".