Миколенко та Зінченко допомогли двом клубам вийти до 1/8 фіналу Кубка Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. У межах 1/16 фіналу Кубку Англії “Евертон” захисника збірної України Віталія Миколенка на своєму полі зустрічався з колегами по Прем’єр-лізі з “Брентфордом”, а “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка приймав “Фулгем” із Чемпіоншипу, інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Миколенко з’явився на полі в стартовому складі й відіграв до 73-ї хвилини зустрічі, яка закінчилася перемогою його команди з рахунком 4:1.
Зінченко ж вийшов на заміну на 67-й хвилині й допоміг “Містянам” обіграти суперника так само — 4:1.
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