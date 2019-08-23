Николаевского чиновника подозревают в махинациях со схемами теплоснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Чиновник городского совета Николаева и местный предприниматель подозреваются в присвоении бюджетных средств при реализации соглашения разработки схемы теплоснабжения областного центра. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, в декабре 2018 года заместитель начальника профильного департамента мэрии поставил свою подпись на акте приема-передачи услуг, обеспечив оплату 1,2 миллиона гривен на разработку схемы теплоснабжения без фактического выполнения работ коммерческой структурой.
Это официально регламентированный документ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, регулирующий эффективность теплоснабжения населенных пунктов.
По заключению судебной строительно-технической экспертизы размер оплаты услуг был завышен почти на 750 тысяч гривен. Среди документов подрядчика оказались даже обычные рефераты по указанной проблематике, распечатанные из интернета.
Чиновнику городского совета и его сообщнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Житомире правоохранители разоблачили схему хищения бюджетных средств при закупках медицинских изделий.