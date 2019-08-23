Миколаївського чиновника підозрюють у махінаціях зі схемами теплопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Чиновник міської ради Миколаєва та місцевий підприємець підозрюються у привласнені бюджетних коштів при реалізації угоди розробки схеми теплопостачання обласного центру. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, у грудні 2018 року заступник начальника профільного департаменту мерії поставив власний підпис на акті прийому-передачі послуг, забезпечивши оплату 1,2 мільйона гривень на розробку схеми теплопостачання без фактичного виконання робіт комерційною структурою.
Це офіційно регламентований документ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, який регулює ефективність теплопостачання населених пунктів.
За висновком судової будівельно-технічної експертизи розмір оплати послуг був завищений майже на 750 тисяч гривень. Серед документів підрядника виявилися навіть звичайні реферати із вказаної проблематики, роздруковані із інтернету.
Чиновнику міської ради та його спільнику повідомлено про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Житомирі правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівель медичних виробів.