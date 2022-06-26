Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область: за прошлые сутки пятеро раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. За прошедшие сутки в Николаевской области в результате обстрелов российских оккупантов ранения получили пятеро мирных жителей. Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, информирует УНН.
Детали
Под обстрелы попали Николаев и общины Баштанского и Николаевского районов: Широковская, Березнеговатская и Шевченковская.
"За прошлые сутки в Николаевской области ранения получили 5 человек. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь, - говорится в сообщении.
Всего по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 293 гражданина, которые пострадали от атак оккупантов. Еще 69 пострадавших получили помощь амбулаторно.
Напомним
Сегодня в Николаеве звучали взрывы. Как сообщили в военной комендатуре обороны города, наши защитники уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат. Им оккупанты проводили воздушную разведку и наведение артиллерии в Николаевской области.