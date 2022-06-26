Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину: за минулу добу п'ятеро поранених

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Під обстріли потрапили Миколаїв та громади Баштанського та Миколаївського районів: Широківська, Березнегуватська та Шевченківська.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні.

Загалом станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях знаходяться 293 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 69 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо

Сьогодні у Миколаєві лунали вибухи. Як повідомили у військовій комендатурі оборони міста, наші захисники знищили ворожий безпілотний літальний апарат. Ним окупанти проводили повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині.