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Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину: за минулу добу п'ятеро поранених

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину: за минулу добу п'ятеро поранених

Київ • УНН

 • 115137 перегляди

КИЇВ. 26 червня. УНН. Минулої доби на Миколаївщині внаслідок обстрілів російських окупантів поранення отримали п'ятеро мирних мешканців. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва, інформує УНН.

Деталі

Під обстріли потрапили Миколаїв та громади Баштанського та Миколаївського районів: Широківська, Березнегуватська та Шевченківська.

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні.

Загалом станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях знаходяться 293 громадянина, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 69 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо 

Сьогодні у Миколаєві лунали вибухи. Як повідомили у військовій комендатурі оборони міста, наші захисники знищили ворожий безпілотний літальний апарат. Ним окупанти проводили повітряну розвідку та наведення артилерії на Миколаївщині.

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