Николаевщина: утром оккупанты ударили по больнице в Березнеговатом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Вражеские обстрелы Николаевской области не прекращаются, сегодня утром российские захватчики обстреляли село Широкое и поселок Березнеговатое, а накануне из-за ударов произошел пожар на кладбище, а также на поле с пшеницей. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Детали
По данным Кима, ситуация по районам выглядит так:
Баштанский район:
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- Вчера, 12 июля, в 11:35 были нанесены два ракетных удара по Баштанке Баштанской громады. В результате погибла женщина. Также разрушены котельная возле строительного магазина, где возник пожар, гаражи и повреждены окна в многоэтажке.
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- Ночью 13 июля были обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской громады. Повреждений и пострадавших нет.
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- Ориентировочно в 4:30, 13 июля, было обстреляно село Широкое Широковской громады. Обстрелы были преимущественно вне населенного пункта. Пострадавших нет.
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- Враг продолжает обстрелы населенных пунктов Березнеговатской громады по линии разграничения. Также под обстрелами оказались территории вблизи пгт Березнеговатое, села Кавказ, Семеновка и Высунск. Так, после вражеских обстрелов, вчера, 12 июля, в пгт Березнеговатое возникло возгорание поля с пшеницей.
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- Также утром, 13 июля, ориентировочно в 5:03 обстрелам подверглось пгт Березнеговатое. Попадания были по больнице, жилым домам и за пределами населенного пункта. Информация о пострадавших отсутствует. Информация о повреждениях жилых домов уточняется.
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Николаевский район:
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- Вчера, 12 июля, в 12:15 в результате обстрелов села Лиманы Галицыновской громады произошло возгорание на местном кладбище.
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- Также, 12 июля, в 16:00 зафиксированы обстрелы Шевченковской громады. В результате которых в селе Зоря повреждены жилые дома, в селе Шевченково загорелись поля с зерновыми.
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В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Вражеский удар по Николаеву был нанесен 12 июля на рассвете из реактивных систем залпового огня "Смерч" и зенитно-ракетных систем С-300 с временно оккупированной Херсонской области.