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Николаевщина: утром оккупанты ударили по больнице в Березнеговатом

Николаевщина: утром оккупанты ударили по больнице в Березнеговатом

Киев • УНН

 • 276745 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Вражеские обстрелы Николаевской области не прекращаются, сегодня утром российские захватчики обстреляли село Широкое и поселок Березнеговатое, а накануне из-за ударов произошел пожар на кладбище, а также на поле с пшеницей. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Кима, ситуация по районам выглядит так:

Баштанский район:

  • Вчера, 12 июля, в 11:35 были нанесены два ракетных удара по Баштанке Баштанской громады. В результате погибла женщина. Также разрушены котельная возле строительного магазина, где возник пожар, гаражи и повреждены окна в многоэтажке.
  • Ночью 13 июля были обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской громады. Повреждений и пострадавших нет.
  • Ориентировочно в 4:30, 13 июля, было обстреляно село Широкое Широковской громады. Обстрелы были преимущественно вне населенного пункта. Пострадавших нет.
  • Враг продолжает обстрелы населенных пунктов Березнеговатской громады по линии разграничения. Также под обстрелами оказались территории вблизи пгт Березнеговатое, села Кавказ, Семеновка и Высунск. Так, после вражеских обстрелов, вчера, 12 июля, в пгт Березнеговатое возникло возгорание поля с пшеницей.
  • Также утром, 13 июля, ориентировочно в 5:03 обстрелам подверглось пгт Березнеговатое. Попадания были по больнице, жилым домам и за пределами населенного пункта. Информация о пострадавших отсутствует. Информация о повреждениях жилых домов уточняется.

Николаевский район:

  • Вчера, 12 июля, в 12:15 в результате обстрелов села Лиманы Галицыновской громады произошло возгорание на местном кладбище.
  • Также, 12 июля, в 16:00 зафиксированы обстрелы Шевченковской громады. В результате которых в селе Зоря повреждены жилые дома, в селе Шевченково загорелись поля с зерновыми.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Вражеский удар по Николаеву был нанесен 12 июля на рассвете из реактивных систем залпового огня "Смерч" и зенитно-ракетных систем С-300 с временно оккупированной Херсонской области.

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