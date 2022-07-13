Миколаївщина: вранці окупанти вдарили по лікарні у Березнегуватому
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Ворожі обстріли Миколаївської області не припиняються, сьогодні вранці російські загарбники обстріляли село Широке та селище Березнегувате, а напередодні через удари сталася пожежа на цвинтарі, а також на полі з пшеницею. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними Кіма, ситуація по районах виглядає так:
Баштанський район:
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- Вчора, 12 липня, об 11:35 було завдано два ракетних удари по Баштанці Баштанської громади. Внаслідок чого загинула жінка. Також зруйновано котельню біля будівельного магазину, де виникла пожежа, гаражі та пошкоджено вікна в багатоповерхівці.
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- Вночі 13 липня були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Пошкоджень та постраждалих немає.
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- Орієнтовно о 04:30, 13 липня, було обстріляно село Широке Широківської громади. Обстріли були переважно поза межами населеного пункту. Постраждалих немає.
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- Ворог продовжує обстріли населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування. Також під обстрілами опинилися території поблизу смт Березнегувате, села Кавказ, Семенівка та Висунськ. Так, після ворожих обстрілів, вчора, 12 липня, в смт Березнегувате виникло загоряння поля з пшеницею.
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- Також вранці, 13 липня, орієнтовно о 5:03 обстрілів зазнало смт Березнегувате. Влучання були по лікарні, житлових будинках та поза межами населеного пункту. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо пошкоджень житлових будинків уточнюється.
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Миколаївський район:
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- Вчора, 12 липня, о 12:15 внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади відбулося займання на місцевому цвинтарі.
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- Також, 12 липня, о 16:00 зафіксовані обстріли Шевченківської громади. Внаслідок яких в селі Зоря пошкоджено житлові будинки, в селі Шевченкове загорілися поля з зерновими.
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У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Ворожий удар по Миколаєву був завданий 12 липня на світанку з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та зенітно-ракетних систем С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.