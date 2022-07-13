Миколаївщина: вранці окупанти вдарили по лікарні у Березнегуватому

Деталі

За даними Кіма, ситуація по районах виглядає так:

Баштанський район:



Вчора, 12 липня, об 11:35 було завдано два ракетних удари по Баштанці Баштанської громади. Внаслідок чого загинула жінка. Також зруйновано котельню біля будівельного магазину, де виникла пожежа, гаражі та пошкоджено вікна в багатоповерхівці.



Вночі 13 липня були обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Пошкоджень та постраждалих немає.



Орієнтовно о 04:30, 13 липня, було обстріляно село Широке Широківської громади. Обстріли були переважно поза межами населеного пункту. Постраждалих немає.



Ворог продовжує обстріли населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування. Також під обстрілами опинилися території поблизу смт Березнегувате, села Кавказ, Семенівка та Висунськ. Так, після ворожих обстрілів, вчора, 12 липня, в смт Березнегувате виникло загоряння поля з пшеницею.



Також вранці, 13 липня, орієнтовно о 5:03 обстрілів зазнало смт Березнегувате. Влучання були по лікарні, житлових будинках та поза межами населеного пункту. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо пошкоджень житлових будинків уточнюється.



Миколаївський район:



Вчора, 12 липня, о 12:15 внаслідок обстрілів села Лимани Галицинівської громади відбулося займання на місцевому цвинтарі.



Також, 12 липня, о 16:00 зафіксовані обстріли Шевченківської громади. Внаслідок яких в селі Зоря пошкоджено житлові будинки, в селі Шевченкове загорілися поля з зерновими.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Ворожий удар по Миколаєву був завданий 12 липня на світанку з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та зенітно-ракетних систем С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.