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Масований ранковий обстріл Миколаєва: ОК "Південь" повідомило деталі

Масований ранковий обстріл Миколаєва: ОК "Південь" повідомило деталі

Київ • УНН

 • 120657 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Ворожий удар по Миколаєву, завданий сьогодні на світанку, був здійснений з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та зенітно-ракетних систем С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь", пише УНН.

Цитата

"На світанку нанесено масований ракетно-артилерійський удар по Миколаєву та передмістю. Реактивними системами залпового вогню «Смерч» та зенітно-ракетними системами С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини обстріляно декілька районів міста. Пошкоджено газову магістраль, будівлю школи та двох медичних закладів, уражено тролейбусне депо, цехи рибогосподарського підприємства, кілька житлових багатоповерхових будинків", - повідомили в ОК "Південь" у Facebook.

Деталі

За попередніми даними, кілька цивільних осіб отримали поранення. Триває розбір завалів, з’ясування обставин. Інформація по постраждалих уточнюється.

Також вказано, що у Баштанці ракетним ударом зруйновано котельню, стався виток газу, одна людина загинула, інформація про масштаби руйнування та постраждалих уточнюється.

Що стосується ситуації на півдні в цілому, то, за даними командування, в операційній зоні "обстановка динамічна, складна, але контрольована силами оборони". "Противник продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони. З метою сковування дій наших військ веде обстріли із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та періодично завдає авіаційних ударів", - зазначили в ОК "Південь". 

Доповнення

Під ранок російські окупанти випустили по Миколаєву понад 20 ракет. Відомо про 12 поранених.

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