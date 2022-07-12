Массированный утренний обстрел Николаева: ОК "Юг" сообщило детали
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Вражеский удар по Николаеву, нанесенный сегодня на рассвете, был осуществлен из реактивных систем залпового огня "Смерч" и зенитно-ракетных систем С-300 из временно оккупированной Херсонской области. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг", пишет УНН.
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"На рассвете нанесен массированный ракетно-артиллерийский удар по Николаеву и пригороду. Реактивными системами залпового огня «Смерч» и зенитно-ракетными системами С-300 из временно оккупированной Херсонщины обстреляно несколько районов города. Повреждена газовая магистраль, школы и два медицинских учреждения, поражены троллейбусное депо, цеха рыбохозяйственного предприятия, несколько жилых многоэтажных домов", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.
Детали
По предварительным данным, несколько гражданских лиц получили ранения. Продолжается разбор завалов, выяснение обстоятельств. Информация о пострадавших уточняется.
Также указано, что в Баштанке ракетным ударом разрушена котельная, произошла утечка газа, один человек погиб, информация о масштабах разрушения и пострадавших уточняется.
Что касается ситуации на юге в целом, то, по данным командования, в операционной зоне "обстановка динамичная, сложная, но контролируемая силами обороны". "Противник продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны. В целях сковывания действий наших войск ведет обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и периодически наносит авиационные удары", - отметили в ОК "Юг".
Дополнение
Под утро российские оккупанты выпустили по Николаеву более 20 ракет. Известно о 12 раненых.