Николаевщина: враг обстрелял Очаковскую громаду
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Оккупанты обстреляли Очаковскую общину, Николаевская область. В результате чего есть разрушения и возник пожар, сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Детали
За прошедшие сутки вражеским обстрелам подвергся г. Очаков Очаковской громады. В результате чего произошло возгорание на открытой территории, которое было оперативно ликвидировано подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Пострадавших нет.
В г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.