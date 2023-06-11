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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 18 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Николаевщина: враг обстрелял Очаковскую громаду

Киев • УНН

 • 261643 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Оккупанты обстреляли Очаковскую общину, Николаевская область. В результате чего есть разрушения и возник пожар, сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН

Николаевщина: враг обстрелял Очаковскую громаду

Детали

За прошедшие сутки вражеским обстрелам подвергся г. Очаков Очаковской громады. В результате чего произошло возгорание на открытой территории, которое было оперативно ликвидировано подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Пострадавших нет.

В г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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