Николаевщина: враг обстрелял Очаковскую громаду

Детали

За прошедшие сутки вражеским обстрелам подвергся г. Очаков Очаковской громады. В результате чего произошло возгорание на открытой территории, которое было оперативно ликвидировано подразделениями ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области. Пострадавших нет.

В г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.