Миколаївщина: ворог обстріляв Очаківську громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Окупанти обстріляв Очаківську громаду, Миколаївська область. Внаслідок чого є руйнування та виникла пожежа, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім y Telegram, пише УНН.
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Минулої доби ворожих обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого відбулося займання на відкритій території, яке було оперативно ліквідовано підрозділами ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.