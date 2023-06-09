Николаевщина: враг атаковал область ракетами и артиллерией

Детали

В частности отмечается, что 9 июня, около 04:00 силами и средствами противовоздушной обороны над Николаевщиной было уничтожено крылатую ракету.

Кроме того, вчера, 8 июня в 16:05 и сегодня утром, 9 июня в 06:24 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Также вчера, в 18:04 враг наносил артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание зафиксировано по открытой территории и за пределами населенного пункта. Пострадавших нет.

Сообщается, что в г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

В небе над Украиной ночью силами ПВО было уничтожено 4 крылатые ракеты, 10 ударных дронов и 4 разведывательных БПЛА.