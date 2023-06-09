Миколаївщина: ворог атакував область ракетами та артилерією
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Ворог атакував Миколаївську область ракетами та обстрілював з артилерії. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пише УНН.
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Зокрема зазначається, що 9 червня, близько 04:00 силами та засобами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було знищено крилату ракету.
Крім того, вчора, 8 червня о 16:05 та сьогодні зранку, 9 червня о 06:24 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
Також вчора, о 18:04 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території та за межами населеного пункту. Постраждалих немає.
Повідомляється, що у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
В небі над Україною вночі силами ППО було знищено 4 крилаті ракети, 10 ударних дронів та 4 розвідувальні БПЛА.