Николаевщина: по Баштанке утром нанесли удар, три из шести вражеских ракет сбили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. Под вражескую атаку попадают объекты социальной инфраструктуры и жилые дома. Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram, информирует УНН.
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"Утром, 5 июля, под обстрелы попали два района города Николаева. Есть разрушения зданий. В том числе и жилых домов. На местах прилетов работают спасатели и медики. Информация о пострадавших уточняется, но надеемся, что их не будет" , – говорится в сообщении Замазеевой.
По ее информации, российскими оккупантами "небольшой город Баштанка, только за утро, атакован шестью вражескими ракетами, три из них сбиты".
"Снова прилет в район админздания. Обстреляны также Широковская, Ингульская, Березнеговатская и Галицыновская громады - есть разрушения частных жилых домов. Информация о пострадавших, к счастью, не поступала", - указала она.
Всего же, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получил 21 человек, добавила Замазеева.
Дополнение
Сегодня российские оккупанты обстреляли в Николаевской областии не только облцентр, но и другие громады, в частности, в Баштанском районе, где загорелось поле с рапсом.