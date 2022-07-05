Миколаївщина: по Баштанці вранці завдали удару, три з шести ворожих ракет збили

Цитата

"Зранку, 5 липня, під обстріли потрапили два райони міста Миколаєва. Є руйнування будівель. У тому числі й житлових будинків. На місцях прильотів працюють рятувальники та медики. Інформація про постраждалих уточнюється, але, сподіваємося, що їх не буде", - ідеться в повідомленні Замазєєвої.

За її інформацією, російськими окупантами "невелике місто Баштанка, тільки за ранок, атаковане шістьма ворожими ракетами, три з них збиті".

"Знову прильот в район адмінбудівлі. Обстріляно також Широківську, Інгульську, Березнегуватську та Галицинівську громади - є руйнування приватних житлових будинків. Інформації про постраждалих, на щастя, не надходило", - вказала вона.

Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримала 21 людина, додала Замазєєва.

Доповнення

Сьогодні російські окупанти обстріляли у Миколаївській області не лише облцентр, але й інші громади, зокрема, у Баштанському районі, де загорілося поле з ріпаком.