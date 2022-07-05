Миколаївщина: по Баштанці вранці завдали удару, три з шести ворожих ракет збили
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під ворожу атаку потрапляють об’єкти соціальної інфраструктури та житлові будинки. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram, інформує УНН.
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"Зранку, 5 липня, під обстріли потрапили два райони міста Миколаєва. Є руйнування будівель. У тому числі й житлових будинків. На місцях прильотів працюють рятувальники та медики. Інформація про постраждалих уточнюється, але, сподіваємося, що їх не буде", - ідеться в повідомленні Замазєєвої.
За її інформацією, російськими окупантами "невелике місто Баштанка, тільки за ранок, атаковане шістьма ворожими ракетами, три з них збиті".
"Знову прильот в район адмінбудівлі. Обстріляно також Широківську, Інгульську, Березнегуватську та Галицинівську громади - є руйнування приватних житлових будинків. Інформації про постраждалих, на щастя, не надходило", - вказала вона.
Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримала 21 людина, додала Замазєєва.
Доповнення
Сьогодні російські окупанти обстріляли у Миколаївській області не лише облцентр, але й інші громади, зокрема, у Баштанському районі, де загорілося поле з ріпаком.