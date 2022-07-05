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Миколаївщина: по Баштанці вранці завдали удару, три з шести ворожих ракет збили

Миколаївщина: по Баштанці вранці завдали удару, три з шести ворожих ракет збили

Київ • УНН

 • 102165 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під ворожу атаку потрапляють об’єкти соціальної інфраструктури та житлові будинки. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram, інформує УНН.

Цитата

"Зранку, 5 липня, під обстріли потрапили два райони міста Миколаєва. Є руйнування будівель. У тому числі й житлових будинків. На місцях прильотів працюють рятувальники та медики. Інформація про постраждалих уточнюється, але, сподіваємося, що їх не буде", - ідеться в повідомленні Замазєєвої.

За її інформацією, російськими окупантами "невелике місто Баштанка, тільки за ранок, атаковане шістьма ворожими ракетами, три з них збиті".

"Знову прильот в район адмінбудівлі. Обстріляно також Широківську, Інгульську, Березнегуватську та Галицинівську громади - є руйнування приватних житлових будинків. Інформації про постраждалих, на щастя, не надходило", - вказала вона.

Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримала 21 людина, додала Замазєєва.

Доповнення 

Сьогодні російські окупанти обстріляли у Миколаївській області не лише облцентр, але й інші громади, зокрема, у Баштанському районі, де загорілося поле з ріпаком.

Українські Національні Новини

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