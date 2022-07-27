Николаевская область: оккупанты за сутки нанесли по региону 21 ракетный и 28 артиллерийских ударов

Цитата

“За минувшие сутки у нас был 21 ракетный обстрел и 28 артиллерийских. Могу сказать, что среди жертв два гражданских лица получили ранения. Что касается мест, где это было: объекты инфраструктуры, как всегда. Были некоторые предприятия транспорта, уничтожили часть электроснабжения. Но мы восстанавливаем. Большую часть восстановили. Через три часа возобновлено электроснабжение в микрорайон Варваровка”, – сообщил Ким.

Детали

Он добавил, что в целом ситуация остается контролируемой. Вооруженные Силы Украины готовятся к контрнаступлению, проводят предварительные огневые поражения, проводят достаточно эффективно.

Дополнение

Как писал УНН, в результате ночного вражеского обстрела в Николаевской области уничтожено 230 гектаров урожая пшеницы.