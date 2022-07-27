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Миколаївщина: окупанти за добу завдали по області 21 ракетний та 28 артилерійських ударів

Миколаївщина: окупанти за добу завдали по області 21 ракетний та 28 артилерійських ударів

Київ • УНН

 • 1195610 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Протягом минулої доби окупанти завдали по Миколаївській області 21 ракетний та 28 артилерійських ударів. Поранено 2 цивільні особи. Про це під час брифінгу повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає кореспондент УНН.

Цитата

“За минулу добу в нас був 21 ракетний обстріл і 28 артилерійських. Можу сказати, що серед жертв дві цивільні особи зазнали поранення. Що стосується місць, де це було: об’єкти інфраструктури, як завжди. Були деякі підприємства транспорту, знищили частину електропостачань. Але ми відновлюємо. Більшу частину відновили. Через три години поновлено електропостачання в мікрорайон Варварівка”, – повідомив Кім.

Деталі

Він додав, що загалом ситуація залишається контрольованою. Збройні Сили України готуються до контрнаступу, проводять попередні вогневі ураження, проводять доволі ефективно.

Доповнення

Як писав УНН, внаслідок нічного ворожого обстрілу у Миколаївській області знищено 230 гектарів врожаю пшениці.

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