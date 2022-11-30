Николаевская область: россияне ударили по акватории Очаковской громады

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"Николаевский район: утром, 30 ноября, с 07:20 враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Последствия уточняются", – написал Ким.

По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

27 ноября российские оккупанты ударили по акватории Очаковской громады и обстреляли из артиллерии береговую линию Куцурубской громады.