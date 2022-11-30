Миколаївщина: росіяни вдарили по акваторії Очаківської громади

Цитата

"Миколаївський район: зранку, 30 листопада, з 07:20 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Наслідки уточнюються", – написав Кім.

За його словами, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо

27 листопада російські окупанти вдарили по акваторії Очаківської громади і обстріляли з артилерії берегову лінію Куцурубської громади.



