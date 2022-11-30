Миколаївщина: росіяни вдарили по акваторії Очаківської громади
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів по акваторії Очаківської громади в Миколаївській області. Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Миколаївський район: зранку, 30 листопада, з 07:20 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Наслідки уточнюються", – написав Кім.
За його словами, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
Нагадаємо
27 листопада російські окупанти вдарили по акваторії Очаківської громади і обстріляли з артилерії берегову лінію Куцурубської громади.