Николаевщина: оккупанты обстреляли из артиллерии Куцурубскую громаду
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Российские оккупанты в субботу 21 октября нанесли удары по территории Куцурубской общины Николаевской области. Об этом сообщает председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
“Вчера, 21 октября, в 10:18 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по территории Куцурубской громады”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что разрушений и пострадавших не зафиксировано.
В г. Николаев, Баштанском, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Российские войска в ночь на 21 октября нанесли ракетный удар по Николаевской области.