Миколаївщина: окупанти обстріляли з артилерії Куцурубську громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Російські окупанти у суботу 21 жовтня завдали ударів по території Куцурубської громади Миколаївської області. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Цитата
“Вчора, 21 жовтня, о 10:18 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що руйнувань та постраждалих не зафіксовано.
У м. Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Російські війська в ніч на 21 жовтня завдали ракетний удар по Миколаївській області.