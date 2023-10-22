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Миколаївщина: окупанти обстріляли з артилерії Куцурубську громаду

Київ • УНН

 • 150460 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Російські окупанти у суботу 21 жовтня завдали ударів по території Куцурубської громади Миколаївської області. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Миколаївщина: окупанти обстріляли з артилерії Куцурубську громаду

Цитата 

“Вчора, 21 жовтня, о 10:18 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по території Куцурубської громади”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

У м. Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

Російські війська в ніч на 21 жовтня завдали ракетний удар по Миколаївській області.

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