Николаев утром подвергся массированному ракетному обстрелу, 4 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Николаев сегодня утром подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны врага. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в сводке со ссылкой на данные районных военных администраций, пишет УНН.
Цитата
"Утром, 12 июля, Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилых дома. В результате обстрелов 4 человека ранены, предварительно, без жертв. Подробная информация уточняется", - сообщил Ким в Telegram.
Детали
Что касается районов области, то ситуация, по информации Кима, следующая:
Баштанский район:
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- Вечером, 11 июля, около 19:00 и сегодня, 12 июля, ориентировочно в 4:30 были обстрелы в Широковской громаде. Попадания были преимущественного вне населенных пунктов и по открытым территориям. Пострадавших нет.
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- Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
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Николаевский район:
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- Вчера, 11 июля, в 16:30 в результате обстрелов пгт Первомайское Первомайской громады получили повреждения частное сельское хозяйство, сельхозтехника, жилой дом. Пострадавших нет.
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В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
В Николаеве и Харькове под утро звучали взрывы.