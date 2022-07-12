Миколаїв зранку зазнав масованого ракетного обстрілу, 4 поранених

Цитата

"Зранку, 12 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання у два медичні заклади та житлові будинки. Внаслідок обстрілів 4 людей поранено, попередньо, без жертв. Детальна інформація уточнюється", - повідомив Кім у Telegram.

Деталі

Що стосується районів області, то ситуація, за інформацією Кіма, наступна:

Баштанський район:



Увечері, 11 липня, близько 19:00 та сьогодні, 12 липня, орієнтовно о 4:30 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважного поза межами населених пунктів та по відкритих територіях. Постраждалих немає.



Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.



Миколаївський район:



Учора, 11 липня, о 16:30 внаслідок обстрілів смт Первомайське Первомайської громади зазнало пошкоджень приватне сільське господарство, сільгосптехніка, житловий будинок. Постраждалих немає.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

У Миколаєві та Харкові під ранок лунали вибухи.