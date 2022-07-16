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Николаев утром в очередной раз обстрелял враг

Николаев утром в очередной раз обстрелял враг

Киев • УНН

 • 123484 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Николаев сегодня утром в очередной раз обстрелял враг. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Цитата

"Утром, 16 июля, ориентировочно в 04:00, враг еще раз обстрелял Николаев. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - написал Ким в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, в районах ситуация следующая:

Николаевский район:

  • Вчера, 15 июля, ориентировочно с 09:00 до 10:00 были обстрелы в пгт Первомайское Первомайской громаде. Повреждены объекты критической инфраструктуры и сельскохозяйственного назначения. Также зафиксировано попадание в лесополосу, канал, поля.
  • Вчера, 15 июля, в течение 18:30 – 19:00 зафиксированы обстрелы села Лиманы Галицыновской громады. Повреждены объекты критической инфраструктуры, в результате чего село осталось без электро- и газоснабжения. Также повреждены два жилых дома. Вечером большей части абонентов электроснабжение возобновили.

Баштанский район:

  • Вчера, 15 июля, с 09:30 до 21:00 с определенной периодичностью были обстрелы в Широковской громаде. Разрушен один жилой дом, повреждено – три. Двое раненых.
  • Вчера, 15 июля, обстрелы потерпели село Александровка Владимировской громады. Попадания были преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет, в шести частных домах частично повреждены кровли и окна.
  • Сегодня, 16 июля, ориентировочно в 04:00 были обстрелы в Ингульской громаде. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.
  • Продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

За последние две недели значительно возросло количество ударов по Николаевской области. За сутки Николаевская область подверглась 31 ракетному обстрелу, 8 ударам из РСЗО и 18 артиллерийским ударам со стороны врага. 

15 июля утром российские оккупанты выпустили 10 ракет по Николаеву. В результате обстрела вражеские ракеты попали в два крупнейших университета города, есть 4 раненых.

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