Миколаїв зранку вкотре обстріляв ворог

Цитата

"Зранку, 16 липня, орієнтовно о 04:00, ворог вкотре обстріляв Миколаїв. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється", - написав Кім у Telegram.

Деталі

Зі слів голови ОВА, у районах ситуація наступна:

Миколаївський район:



Вчора, 15 липня, орієнтовно з 09:00 до 10:00 були обстріли в смт Первомайське Первомайської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та сільськогосподарського призначення. Також зафіксовано влучання в лісосмугу, канал, поля.



Вчора, 15 липня, протягом 18:30 - 19:00 зафіксовано обстріли села Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого село залишилося без електро- та газопостачання. Також пошкоджено два житлові будинки. На вечір більшій частині абонентів електропостачання відновили.



Баштанський район:



Вчора, 15 липня, з 09:30 по 21:00 з певною періодичністю були обстріли у Широківській громаді. Зруйновано один житловий будинок, пошкоджено - три. Двоє поранених.



Вчора, 15 липня, обстрілів зазнало село Олександрівка Володимирівської громади. Влучання були переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає, у шести приватних будинках частково пошкодженні покрівлі та вікна.



Сьогодні, 16 липня, орієнтовно о 04:00 були обстріли в Інгульській громаді. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.



Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

За останні два тижні значно зросла кількість ударів по Миколаївщині. За одну добу Миколаївщина піддалася 31 ракетному обстрілу, 8 ударам з РСЗВ та 18 артилерійським ударам з боку ворога.

15 липня вранці російські окупанти випустили 10 ракет по Миколаєву. Внаслідок обстрілу ворожі ракети влучили в два найбільших університети міста, є 4 поранених.