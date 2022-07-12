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Николаев утром обстреляли кассетными боеприпасами и "Торнадо" - ОП

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Николаев сегодня утром обстреляли кассетными боеприпасами и РСЗО "Торнадо-С", сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

Цитата

"Николаев. Враг ночью массово обстрелял город. На сегодня известно, что применялись кассетные боеприпасы и Торнадо-С. Разрушены лицей, больница и повреждены частные дома", - написал Тимошенко в Telegram.

Детали

Он отметил, что 12 человек травмировано.

"Нечеловеческая «ракетная война», которая ведется прежде всего с гражданским населением Украины, к сожалению, продолжается. россияне направляют ракеты на жилые кварталы, торговые центры, базы отдыха, многоквартирные дома. Неотвратимое наказание ждет каждого путинского убийцу. Независимо от того, отдавал ли он приказы или выполнял их", - добавил заместитель руководителя ОП.

Дополнение

Николаев сегодня утром подвергся массированному ракетному обстрелу.

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